Playoff sogno finito per Salernitana | il Brescia vince 2-0 e conquista la finale
La Salernitana si ferma in semifinale dei playoff dopo aver perso 2-0 contro il Brescia, che si qualifica per la finale. Dopo l’1-1 dell’andata, i granata non sono riusciti a ribaltare il risultato e sono stati eliminati. La partita si è conclusa con due reti del Brescia, che ha ottenuto la vittoria e il passaggio alla fase successiva del torneo.
Tempo di lettura: 2 minuti Si ferma in semifinale il cammino della Salernitana nei play off. Dopo l’1-1 dell’andata, i granata vengono sconfitti 2-0 dall’ Union Brescia, che conquista così l’accesso alla finale. La partita si mette subito male per la squadra di Cosmi: dopo appena un minuto, un’incomprensione tra Donnarumma e Golemic spalanca la strada a Crespi, che firma l’1-0 per i lombardi. Nell’azione l’estremo difensore dei campani si infortuna ed è costretto a lasciare il campo, sostituito da Brancolini. La Salernitana fatica a reagire e crea le prime vere occasioni solo intorno alla mezz’ora, quando Anastasio e Lescano sfiorano il pareggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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