Playoff Serie C oggi in TV dove vedere Brescia-Salernitana e Catania-Ascoli | orari e formazioni

Le semifinali dei playoff di Serie C si giocano questa sera, con Catania-Ascoli e Brescia-Salernitana. Le partite sono trasmesse in diretta TV, con orari ancora da confermare. Si decide quale squadra accederà alla finale. Nessuna modifica alle formazioni ufficiali fino a questo momento. La sfida tra le quattro squadre si conclude con la partita di ritorno, determinando le finaliste della competizione.

Playoff Serie C, stasera di ritorno delle semifinali con Catania-Ascoli e Union Brescia-Salernitana: si decidono le finaliste. Il programma, gli orari e dove vedere le partite in diretta tv e streaming su Sky e Rai Sport. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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