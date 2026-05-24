Playoff Serie C oggi in TV dove vedere Salernitana-Brescia e Ascoli-Catania | orari e formazioni

Stasera si giocano le semifinali dei playoff di Serie C con le partite tra Ascoli e Catania, e tra Salernitana e Brescia. Le gare sono trasmesse in diretta su Sky e Rai Sport, con orari ancora da confermare. Le partite rappresentano l’andata delle semifinali, con le formazioni in campo pronte a scendere sul terreno di gioco.

Playoff Serie C, stasera l'andata delle semifinali con Ascoli-Catania e Salernitana-Union Brescia. Il programma, gli orari e dove vedere le partite in diretta tv e streaming su Sky e Rai Sport. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Playoff Serie C: il sorteggio del secondo turno nazionale in diretta streaming

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