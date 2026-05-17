Playoff Serie C oggi in TV dove vedere Salernitana-Ravenna Lecco-Catania e le altre partite | gli orari

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si disputano le partite di andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Le gare in programma sono Salernitana contro Ravenna, Lecco contro Catania, Casarano contro Union Brescia e Potenza contro Ascoli. Gli incontri si svolgono in diversi orari e saranno trasmessi in diretta televisiva, consentendo agli appassionati di seguire le partite in tempo reale. La fase eliminatoria coinvolge otto squadre che si sfidano per accedere alle semifinali.

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In campo l'andata dei quarti dei playoff di Serie C. Si gioca Salernitana-Ravenna, Lecco-Catania, Casarano-Union Brescia e Potenza-Ascoli. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite in diretta tv e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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