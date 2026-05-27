Playoff Nba Oklahoma supera San Antonio e va 3-2 nella serie

Roma, 27 mag. (askanews) – Di nuovo in casa per gara-5, i Thunder giocano una partita da campioni NBA in carica e battono 127-114 i San Antonio Spurs. I Thunder scappano nel 2° quarto, in cui segnano 40 punti, e gestiscono fino al termine controllando i tentativi di rimonta di San Antonio. Shai Gilgeous-Alexander guida ancora i suoi con 32 punti e 9 assist, Jared McCain festeggia la partenza in quintetto con 20 puntimolto pesanti. Gli Spurs ne hanno 20 da Victor Wembanyama, che però viene tenuto a 415 dal campo dalla difesa di Oklahoma City, e agli ospiti non bastano i 24 di un ottimo Stephon Castle. Finale Eastern Conference (3) New York Knicks vs (4) Cleveland Cavaliers 4-0, qual. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Full Game Highlights – December 13, 2025 | NBA Play-In

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Playoff Nba, Oklahoma vince a San Antonio ed è 2-1Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto a San Antonio con il punteggio di 123-108, portandosi sul 2-1 nella serie dei playoff NBA.

NBA playoff, Wembanyama domina gara-4: San Antonio travolge OKC e fa 2-2 nella serieIn gara-4 delle finali di Western Conference NBA, gli Spurs hanno battuto Oklahoma City 103-82, pareggiando la serie sul 2-2.

Temi più discussi: NBA, Wemby supera Kareem e aggancia Wilt: 41 punti e 24 rimbalzi in gara-1 a OKC; Playoff NBA, OKC supera gli Spurs 123-108 e torna in testa 2-1; Gilgeous-Alexander supera le leggende: ora ha più premi di MVP di Kobe, Shaq e Durant; Nba, Oklahoma supera nuovamente San Antonio e si porta avanti 2-1 nella serie.

[Highlights] Victor Wembanyama full highlights contro Oklahoma City Thunder stasera (103-82 W) - Partita 4 - WCF - Playoff NBA 2026: 33 punti con 11/22 dal campo, 3/7 da tre (42,9%), 8/9 tiri liberi (88,9%), 8 rimbalzi (3 rimbalzi offensivi), 5 assist (4 palle pers reddit

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