Playoff Nba Oklahoma vince a San Antonio ed è 2-1

Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto a San Antonio con il punteggio di 123-108, portandosi sul 2-1 nella serie dei playoff NBA. Dopo un inizio con un parziale di 15-0 dei Spurs, gli Oklahoma hanno reagito con una prova di squadra. La partita si è svolta in trasferta e ha visto i Thunder riprendere il controllo del fattore campo.

Roma, 23 mag. (askanews) – Con una grande prova di squadra, gli Oklahoma City Thunder cancellano il parziale di 15-0 con cui i San Antonio Spurs avevano cominciato gara-3 e si riprendono il fattore campo nella serie vincendo 123-108. Shai Gilgeous-Alexander firma una doppia doppia da 26 punti e 12 assist, ma sono i 76 punti realizzati dalla panchina (con 24 di Jared McCain e 18 di Jaylin Williams, entrambi massimi in carriera ai playoff) a spaccare in due la gara. Victor Wembanyama chiude con 26 punti e buone percentuali. Le due squadre torneranno in campo nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 alle 2.30. Finale Eastern Conference (3) New York Knicks vs (4) Cleveland Cavaliers 2-0 Gara 1: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 115-104 Gara 2: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 109-93 Gara 3: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 245 ore 2. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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OKC THUNDER VENCE O JOGO 2 CONTRA O SAN ANTONIO SPURS

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