PLAY OFF Gara 3 prova di forza della Paperdi Juvecaserta | blitz a Montecatini

Nella terza sfida dei quarti di finale playoff, la Paperdi Juvecaserta ha ottenuto una vittoria sul campo avversario al palaterme di Montecatini. La partita, durata circa tre minuti di lettura, ha visto la squadra dimostrare determinazione e incisività, portando a casa una prova di forza significativa. La sfida si è svolta in un contesto di alta intensità, con entrambe le formazioni impegnate in un confronto diretto.

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Tempo di lettura: 3 minuti È stata una prova di forza quella offerta dalla Paperdi Juvecaserta al palaterme di Montecatini in gara3 dei quarti di finale playoff. Il quintetto di coach Lardo si è imposto sulla locale Fabo Herons per 87-61, conducendo praticamente per l’intero confronto, grazie ad una grande prestazione difensiva che ha limitato le potenzialità offensive dei toscani, inducendoli a collezionare ben 19 palle perse. In attacco, poi, la Paperdi è stata brava ad alternare il tiro dalla distanza con gli appoggi sotto canestro. E le statistiche finali fotografano perfettamente la differenza in campo: la Paperdi ha tirato con il 44% da 2 contro il 36% dei toscani, ha conquistato 42 rimbalzi a fronte dei 30 dei padroni di casa ed ha chiuso con una valutazione di 103 contro il 56 di Montecatini.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PLAY OFF/ Gara 3, prova di forza della Paperdi Juvecaserta: blitz a Montecatini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paperdi Juvecaserta, quarti di finale play off: domani terza sfida a MontecatiniTempo di lettura: 3 minutiArchiviata immediatamente la delusione di gara2, la Paperdi Juvecaserta è già pronta per affrontare le prossime sfide di... Juvecaserta beffata nell'ultimo quarto da Montecatini nella gara 2 dei play offSi chiude con una beffa nel finale gara 2 dei quarti di playoff per la Paperdi Juvecaserta, superata al PalaPiccolo dalla Fabo Herons Montecatini con... Temi più discussi: Paperdi Juvecaserta, si va in trasferta in Toscana: doppia sfida contro Montecatini; Quarti Playoff e 1° turno Playout Serie B Nazionale - Così le gare 3 del mercoledì; Playoff, Paperdi Juvecaserta pronta alla rimonta. Gara3 a Montecatini per allungare la serie |; Juvecaserta beffata nell'ultimo quarto da Montecatini nella gara 2 dei play off. Juvecaserta schianta Montecatini in Gara 3 con un devastante 87-61Non c’è stata mai partita. Anzi, c’è stato un solo schermo: quello della Paperdi Juvecaserta, apparsa in Gara 3 dei quarti di finale playoff come una squadra spietata, cinica e perfetta ... casertaweb.com PLAY OFF JUVECASERTA - Bianconeri devastanti, Montecatini travolta in casa GUARDA LE FOTO06:49:51 È stata una prova di forza quella offerta dalla Paperdi Juvecaserta al palaterme di Montecatini in gara3 dei quarti di finale playoff. Il quintetto di coach Lardo si è imposto sulla locale Fa ... casertafocus.net