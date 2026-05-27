Piuro macchie di colore sui marciapiedi | servono per i nuovi lampioni

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Piuro sono state dipinte macchie di colore sui marciapiedi per segnare le aree di installazione dei nuovi lampioni pubblici. Le macchie sono state realizzate con vernice apposita e sono visibili lungo i percorsi pedonali. Per mappare il territorio, i tecnici hanno utilizzato palline da tennis posizionate su punti specifici, facilitando così la pianificazione degli interventi. Le palline sono state impiegate come riferimenti temporanei durante le operazioni di rilevamento.

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? Domande chiave Come vengono create queste macchie colorate sui marciapiedi?. Perché i tecnici usano delle palline da tennis per mappare il territorio?. Quanto costerà l'intero piano di ammodernamento della rete elettrica?. Quali cambiamenti dovranno gestire i residenti davanti alle proprie case?.? In Breve Investimento totale di 600.000 euro per scavi, impianti e ripristino stradale.. Intervento localizzato nelle frazioni di Prosto e Borgonuovo.. Sindaco Iacomella chiede ai residenti monitoraggio posizioni pali rispetto alle proprietà.. Sostituzione necessaria per impianti giunti a fine ciclo vitale.. A Prosto e Borgonuovo, i tecnici comunali hanno iniziato a lasciare impronte colorate sui marciapiedi con palline da tennis imbevute di vernice per mappare i nuovi punti luce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

piuro macchie di colore sui marciapiedi servono per i nuovi lampioni
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