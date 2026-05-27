Più istruiti più aperti al cambiamento ma precari | come non far scappare i giovani italiani spiegato dall'esperta

Un rapporto complesso tra giovani e mercato del lavoro emerge da un nuovo rapporto. I giovani con più istruzione sono più disposti al cambiamento, ma spesso si trovano in condizioni di precarietà. Secondo un’esperta intervistata, questa situazione rende difficile trattenere le nuove generazioni nel sistema lavorativo italiano. Il quadro evidenzia come l’istruzione non garantisca automaticamente stabilità, e la precarietà rappresenti un ostacolo per la permanenza dei giovani nel mondo del lavoro.

Il rapporto tra i giovani e il mondo del lavoro non è una storia già scritta. A spiegarlo, in un’intervista a Fanpage.it, è Clelia Romano, dirigente di ricerca Istat e tra gli autori del Rapporto annuale 2026. Ecco perché servono investimenti su scuola e integrazione per valorizzare il capitale umano dell'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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