Più di 550 incidenti e quasi 26 mila chiamate 70 al giorno | i numeri del 2025 nell’Alto Garda

Nel 2025, nell’Alto Garda si sono verificati oltre 550 incidenti stradali e sono state ricevute circa 26.000 chiamate alla centrale operativa, con una media di 70 al giorno. Il territorio, che ha visto un aumento del turismo internazionale, ha registrato un incremento nei numeri di emergenza e incidenti rispetto agli anni precedenti. Questi dati riflettono la crescita dell’area e l’intensificarsi delle attività turistiche e delle richieste di intervento.

Più di 550 incidenti stradali stimati nell’arco di un anno, quasi 26 mila chiamate alla centrale operativa e un territorio che continua a crescere sotto la spinta del turismo internazionale. È la fotografia dell’Alto Garda e Ledro che emerge dal bilancio operativo 2025 della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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