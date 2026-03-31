Sempre più badanti meno colf | in Emilia-Romagna un esercito di quasi 70 mila lavoratori domestici

In Emilia-Romagna, il settore dei lavoratori domestici conta circa 70 mila persone, con una maggioranza di donne (92%) e di origine straniera (79,8%), principalmente dall’Est Europa (54,3%). La presenza di lavoratori italiani si ferma a circa il 20% del totale. Questa distribuzione rappresenta un cambiamento rispetto al passato, con una crescita della presenza di lavoratori stranieri nel settore domestico.

Quasi 70mila lavoratori domestici nel 2024, in prevalenza donne straniere. Il settore vale 1,4 miliardi ma registra un calo dell’occupazione e dei datori di lavoro In grande maggioranza donne (92%), straniere (79,8%) e provenienti soprattutto dall’Est Europa (54,3%), con la componente italiana che rappresenta un quinto del totale. Badanti soprattutto, 44.159 assunte, anche se in calo: dal 2021 il numero complessivo è diminuito del 9%, con una flessione più accentuata per le Colf (-32,1%). Sono i numeri dei lavoratori e lavoratrici domestiche registrati, quindi regolarmente assunti, in Emilia-Romagna: quasi 70mila, esattamente 69.866 nel 2024 secondo i dati Inps. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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