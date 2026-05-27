Più ci aspettiamo qualcosa più ci sentiamo sicuri di averla vista Anche se non è vero | lo studio universitario

Uno studio pubblicato su Advanced Science rivela che le aspettative influenzano non solo la percezione, ma anche la fiducia che riponiamo nelle nostre decisioni. La ricerca mostra come il cervello utilizzi un meccanismo specifico per far sì che le attese modulino il livello di fiducia in ciò che abbiamo scelto, evidenziando un legame tra le aspettative e il modo in cui valutiamo le nostre scelte.

“In neuroscienze cognitive è noto da tempo che le aspettative influenzano ciò che percepiamo. Una ricerca appena pubblicata su Advanced Science mostra qualcosa di diverso: le aspettative agiscono anche su quanto ci fidiamo di ciò che abbiamo deciso e lo fanno attraverso un meccanismo cerebrale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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