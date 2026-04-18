Sicurezza in centro presidio dei giovani davanti al Regio | Così non ci sentiamo più sicuri

Un gruppo di giovani si è radunato oggi davanti al Teatro Regio per protestare contro la sensazione di insicurezza nel centro storico della città. I manifestanti hanno espresso preoccupazione riguardo alla presenza di persone e situazioni che, a loro avviso, compromettono la tranquillità dell’area. La protesta si è svolta in un momento in cui le autorità stanno monitorando le condizioni di sicurezza nel centro cittadino.

Un gruppo di giovani parmigiani è sceso in piazza oggi davanti al Teatro Regio per denunciare il crescente problema della sicurezza in città, con particolare riferimento al centro storico.Il presidio si è aperto con la testimonianza di un ragazzo che ha raccontato di essere stato accerchiato da.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Violenza in centro, i giovani non ci stanno. Presidio davanti al Teatro Regio: "Viviamo in un forte clima di paura"Venerdì 17 aprile alle ore 17 si terrà un presidio davanti al Teatro Regio di Parma per denunciare la situazione di insicurezza legata agli ultimi... Nomadi, San Pancrazio in rivolta: "Ora non ci sentiamo più sicuri. I reati cresceranno? Certamente""Fino a ieri ci sentivamo sicuri, ora per niente ma non solo noi: tutto il quartiere. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: E’ la festa della polizia . Il presidio torna in centro: Sarà vicino ai cittadini; Risse e la gang dei cani senza guinzaglio, ma per il prefetto non serve il presidio fisso. La rabbia dei residenti; Degrado in centro, estendere il presidio fisso nel quadrilatero; Quartiere Umberto I, presidio rafforzato della Polizia Locale: sicurezza e controllo del territorio…. Sicurezza urbana, vertice in Questura: Presidio rafforzato nei punti sensibiliIl sindaco Franco Ianeselli ha commentato l’intensificazione dei controlli annunciata dal questore Nicola Zupo dopo l’aggressione in via Santa Croce: rafforzato il presidio dei luoghi sensibili, mentr ... giornaletrentino.it Centro storico, il nuovo patto questora-sindaca: Presidio esteso a tutto il quartiereRingrazio la questora, Silvia Burdese, e la prefetta, Cinzia Torraco, per aver ascoltato l'allarme lanciato dal Comune, anche in seguito ai sopralluoghi dei giorni scorsi in alcune aree del centro ... genova.repubblica.it Procede la conversione in legge del cosiddetto "decreto sicurezza" che interviene in particolare sulla diffusione di armi improprie tra i giovani, vietando in modo più tassativo la vendita di coltelli e strumenti pericolosi ai minori. facebook Forum sicurezza e migrazione nel capoluogo altoatesino. @TgrRai #IoseguoTgr x.com