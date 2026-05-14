Santa Maria Novella centinaia di persone in piazza per la sicurezza Non ci sentiamo più sicuri VIDEO
Alcune centinaia di persone si sono riunite nel tardo pomeriggio in piazza Santa Maria Novella per riportare l’attenzione su uno dei temi più dibattuti degli ultimi mesi in città: la sicurezza. Una manifestazione partecipata, tra applausi, cori e bandiere tricolori affiancate da quelle con il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Alberto Martini. . INSIEME A IndiaViolato Firenze saremo in piazza Santa Maria Novella il 13 Maggio UNITI PER LA NOSTRA FIRENZE. facebook