Da due mesi si parla delle possibili scelte politiche di Marina Berlusconi, ma al momento si registra più silenzio che decisioni concrete. Le voci tra Milano e Roma si susseguono, spesso prive di fonti certe, creando un quadro di incertezza. Tra le tre strade ipotizzate, nessuna appare ancora avviata a concretizzarsi, e l’atmosfera resta di attesa senza annunci ufficiali o passi concreti.

C'è un gran vociferare, tra Milano e Roma, sulle intenzioni politiche di Marina Berlusconi. A volte, leggendo qua e là oppure ascoltando persone che si ritengono «informate», si ha la sensazione di una sorta di vaniloquio, di un parlare per far credere di «sapere». È il classico esercizio dell'«interpretazione della volontà presunta»: cosa che immagino induca al sorriso in primo luogo l'interessata, che scopre ogni giorno di avere sconosciuti esegeti e aspiranti portavoce. Noi, qui a Il Tempo, ci teniamo alla larga da queste acrobazie poco rispettose, e ci limitiamo a un rigoroso esercizio di logica. Dal quale emergono tre strade teoricamente a disposizione della presidente del Gruppo Mondadori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le tre strade a disposizione di Marina Berlusconi. Intanto, più campo santo che campo largo dopo due mesi di narrazione farlocca

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