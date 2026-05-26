Le tre strade a disposizione di Marina Berlusconi Intanto più campo santo che campo largo dopo due mesi di narrazione farlocca
Da due mesi si parla delle possibili scelte politiche di Marina Berlusconi, ma al momento si registra più silenzio che decisioni concrete. Le voci tra Milano e Roma si susseguono, spesso prive di fonti certe, creando un quadro di incertezza. Tra le tre strade ipotizzate, nessuna appare ancora avviata a concretizzarsi, e l’atmosfera resta di attesa senza annunci ufficiali o passi concreti.
C'è un gran vociferare, tra Milano e Roma, sulle intenzioni politiche di Marina Berlusconi. A volte, leggendo qua e là oppure ascoltando persone che si ritengono «informate», si ha la sensazione di una sorta di vaniloquio, di un parlare per far credere di «sapere». È il classico esercizio dell'«interpretazione della volontà presunta»: cosa che immagino induca al sorriso in primo luogo l'interessata, che scopre ogni giorno di avere sconosciuti esegeti e aspiranti portavoce. Noi, qui a Il Tempo, ci teniamo alla larga da queste acrobazie poco rispettose, e ci limitiamo a un rigoroso esercizio di logica. Dal quale emergono tre strade teoricamente a disposizione della presidente del Gruppo Mondadori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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