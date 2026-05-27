Dopo nove anni, Capecchi ha ottenuto una vittoria alle elezioni. La sfida principale riguarda il recupero del 44% di cittadini che non partecipano al voto. Un altro aspetto evidenziato riguarda il calo del consenso nei confronti del Partito Democratico, che potrebbe favorire una vittoria personale senza necessariamente riflettere un aumento del sostegno complessivo.

? Punti chiave Come potrà Capecchi riconquistare il 44% dei cittadini che non votano?. Perché il calo del PD suggerisce una vittoria solo personale?. Quali nodi della gestione Tomasi dovranno affrontare i nuovi amministratori?. Come reagiranno i Cobas alla nuova giunta pisticiese?.? In Breve Vittoria di Capecchi con distacco superiore ai 12 punti rispetto al candidato Celesti.. PD scende al 28,68% rispetto al 39,64% registrato nelle regionali del 2025.. Astensione elettorale raggiunge il 44% della popolazione nonostante il lieve aumento dell'affluenza.. Carlo Dami dei Cobas chiede vigilanza sociale su servizi pubblici e precarietà lavorativa.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia, Capecchi vince dopo 9 anni: sfida tra speranza e sfiducia

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