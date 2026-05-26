Il centrosinistra ha vinto le elezioni a Pistoia, battendo nettamente gli sfidanti. La vittoria è stata così schiacciante da essere definita un segnale a livello nazionale. La conferma arriva dalle parole di un esponente politico, che ha sottolineato come il risultato rafforzi l’alleanza del campo largo. Nessuna indicazione di altre forze politiche o dettagli sulle percentuali di voto.

di Alessandro Benigni PISTOIA Il centrosinistra "riconquista" Pistoia. E lo fa sbaragliando letteralmente gli avversari. È il professore universitario Giovanni Capecchi, candidato civico di area progressista-ambientalista, il nuovo sindaco della città: un’affermazione netta, la sua, con un 54,4% al primo turno che scrive la parola "fine" sui nove anni di regno di Alessandro Tomasi. "È un risultato eccezionale, abbiamo dato un bel segnale a livello nazionale: si vince uniti con i partiti del campo largo, con tanti cittadini, riattivando la voglia di partecipare – gongola il neo primo cittadino, su cui Marco Furfaro ha scommesso forte –. Da sindaco farò gli interessi di tutta la città, inizieremo da subito a lavorare per impostare un progetto quinquennale per Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capecchi riprende Pistoia: "Un segnale nazionale. Il campo largo vince"

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