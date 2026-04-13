A Pistoia, Giovanni Capecchi ha vinto le primarie del centrosinistra con il 56% dei voti, battendo Stefania Nesi. La vittoria è stata netta, con un margine di oltre un punto percentuale. La consultazione si è svolta ieri, coinvolgendo gli elettori delle forze di centrosinistra della città. La partecipazione è stata significativa, confermando l'interesse per la scelta del candidato alle prossime amministrative.

Giovanni Capecchi si aggiudica le primarie del centrosinistra a Pistoia superando Stefania Nesi con un distacco di oltre 1.160 voti. Il dato emerge dalle sezioni cittadine dove l’elettore del campo progressista ha scelto la proposta di Capecchi, che ha ottenuto il 56,2% dei consensi contro il 43,8% della sfidante. La consultazione ha la partecipazione di 9.313 cittadini, un numero che si avvicina ai livelli registrati nel gennaio 2012, quando per la selezione del candidato sindaco si era votato per Bertinelli (45%), Bartoli (28%), Niccolai e Turco. Il peso del voto tra periferie e centro urbano. La geografia elettorale ha determinato l’esito della sfida nelle 27 sezioni coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia, Capecchi trionfa alle primarie: vince con il 56% dei voti

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