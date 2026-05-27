A Gratacasolo, frazione di Pisogne, si è verificato il crollo parziale di una palazzina in Vicolo Chiuso nel tardo pomeriggio di ieri. La facciata dell’edificio è crollata causando danni e creando preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Non si registrano feriti. Sono in corso verifiche tecniche per accertare eventuali responsabilità o problemi strutturali.

Pisogne (Brescia), 27 maggio 2026 – Attimi di grande apprensione nel tardo pomeriggio di ieri a Gratacasolo, frazione del comune di Pisogne, dove si è verificato il crollo parziale di un edificio situato in Vicolo Chiuso. Il cedimento di una parte della struttura ha investito la stradina sottostante, fortunatamente senza causare feriti: in quel momento non passava nessuno. L'allarme è scattato non appena i residenti hanno avvertito il forte rumore provocato dal cedimento strutturale. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, supportati dai Carabinieri della Compagnia di Breno e della Stazione di Pisogne per la gestione dell'ordine pubblico e della viabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pisogne, crolla la facciata di una palazzina: si indaga sulle cause

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