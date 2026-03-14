Nella notte tra giovedì e venerdì, un incendio ha interessato una palazzina comunale di tre piani a Grumello del Monte, causando danni ingenti. Sette pensionati sono stati ricoverati in ospedale a causa delle ferite riportate e delle conseguenze dell’incendio. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sulle cause che hanno scatenato il rogo.

Un furioso incendio è divampato nella notte tra giovedì e ieri in una palazzina comunale di tre piani a Grumello del Monte, in centro al paese. Le fiamme si sono propagate molto rapidamente nell’intero edificio dove erano presenti 9 persone. Tutte sono state salvate, alcune di loro sono state portate in ospedale per intossicazione dai fumi respirati. L’allarme è scattato alle 2.39, quando la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo ha attivato le procedure di emergenza. Sul posto sono state inviate sei squadre con altrettanti mezzi partiti dalla sede centrale del comando e dai distaccamenti volontari di Romano di Lombardia e Palazzolo sull’Oglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio distrugge palazzina. Sette pensionati in ospedale. S’indaga sulle cause del rogo

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