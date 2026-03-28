Frana a Silvi crolla una palazzina e si aprono voragini sulle strade | scuole chiuse per 3 giorni nel Teramano

Nella giornata di oggi si è verificato il crollo di una palazzina a Silvi, nel Teramano, a causa di uno smottamento in corso da settimane. La strada provinciale 29b presenta una voragine che ha inghiottito parti dell’asfalto, rendendo necessarie le chiusure temporanee delle scuole per tre giorni. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Si aggrava la situazione a Silvi nel Teramano, da settimane alle prese con uno smottamento: una palazzina è crollata e il manto stradale della provinciale 29b è stato inghiottito da una voragine. Il sindaco dispone la chiusura delle scuole per tre giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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