Domani alle 18, davanti alla piscina Scarioni, si svolgerà un flash mob organizzato dall’associazione “Sai che puoi?”. La manifestazione protesterà contro la gestione privata dell’impianto, che ora è aperto e gestito pubblicamente. L’evento si inserisce nella campagna Milano Balneare, con l’obiettivo di chiedere il mantenimento della gestione pubblica della piscina. Non sono previste altre iniziative o interventi ufficiali durante l’azione.

Milano, 27 maggio 2026 - Piscina Scarioni aperta e gestione pubblica: un flash mob di protesta, promosso dall’associazione “Sai che puoi?” nell’ambito della campagna Milano Balneare, si terrà domani, giovedì 28 maggio, dalle 18.30, in via Valfurva 9, davanti all'ingresso del centro balneare nel quartiere Niguarda. Appello e raccolta firme. Ad oggi, l'appello della campagna ha raccolto oltre 11.500 firme di cittadini che richiedono l'accesso alle piscine cittadine a tariffe comunali. Situazione attuale dell'impianto. L'impianto, situato in un'area tra i quartieri Ca' Granda, Prato Centenaro e Niguarda caratterizzata da un'elevata densità di edilizia residenziale pubblica, è chiuso da anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Piscina Scarioni aperta e a gestione pubblica”, domani flash mob davanti all’impianto

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