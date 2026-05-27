Piscina Scarioni al punto zero | 11.500 firme e un flash mob per farla restare pubblica
Una petizione con 11.500 firme e un flash mob sono stati organizzati per mantenere aperta la piscina Scarioni, che si trova al “punto zero”. Il gruppo di cittadini ha chiesto che il Comune si occupi direttamente della ristrutturazione e della riapertura della struttura. L’evento si è svolto con un corteo di persone che ha formato un flash mob, portando in piazza cartelli e slogan per sostenere la causa.
Un flash mob di ‘Sai che puoi?’ per chiedere che sia il Comune di Milano a occuparsi direttamente della ristrutturazione e della riapertura della piscina Scarioni. L'evento si terrà giovedì 28 maggio alle sei e mezza di pomeriggio in via Valfurva 9, davanti all'ingresso della struttura nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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