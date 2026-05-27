Dopo otto anni di chiusura, la piscina di Pré-Saint-Didier ha riaperto, attirando 4.020 utenti. L'architettura originale di Gio Ponti è stata recuperata grazie a interventi di restauro specifici. Attualmente, l'impianto è gestito da una nuova società che ne cura la gestione e la manutenzione. La riapertura ha coinvolto il ripristino delle strutture e il rispetto del progetto originale dell'architetto.

? Domande chiave Come è stato possibile recuperare l'architettura originale di Gio Ponti?. Chi gestisce ora l'impianto dopo otto anni di chiusura?. Perché gli idroscivoli e la vasca esterna non sono ancora pronti?. Quando saranno definiti i nuovi orari per i residenti della valle?.? In Breve 4.020 utenti e 310 abbonamenti registrati dal 28 febbraio al 21 maggio.. Staff storico composto da Michela Poli, Roberta Resuli, Susanna Bich, Pia Casella ed Elisa Carrozzino.. Impianto progettato da Gio Ponti negli anni Sessanta e realizzato nel 1976.. Idroscivoli e vasca esterna in attesa di appalto separato per il 2027.. La piscina di Pré-Saint-Didier accoglie 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piscina di Pré-Saint-Didier: 4.020 utenti dopo 8 anni di chiusura

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