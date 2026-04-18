Addio a Nadia Farès l’attrice de I fiumi di porpora muore a 57 anni dopo un incidente in piscina

Nadia Farès, attrice e modella, è deceduta all’età di 57 anni a seguito di un incidente in piscina. È nota principalmente per aver recitato nel film del 2000 “I fiumi di porpora”, un thriller che ha riscosso successo. La sua scomparsa è stata annunciata senza dettagli aggiuntivi sulla causa dell’incidente. La sua carriera comprende numerosi ruoli in produzioni cinematografiche e televisive.

È morta all’età di 57 anni l’attrice e modella Nadia Farès, nota al grande pubblico internazionale per il suo ruolo nel thriller cult del 2000 I fiumi di porpora. L’artista francese, di origini marocchine e armene, si è spenta all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi dopo una settimana di coma farmacologico. La donna è stata trovata priva di sensi in una piscina di Parigi una settimana fa e da allora in coma. A gennaio aveva anche rivelato di essersi sottoposta nel 2007 a un intervento al cervello dopo un aneurisma. L’incidente in piscina. Lo scorso 11 aprile Farès si trovava nella piscina di un complesso sportivo della capitale francese quando, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe perso conoscenza mentre nuotava, rimanendo sott’acqua per diversi minuti.🔗 Leggi su Open.online

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It is with great sadness that we learned of the death of Nadia Farès this night. Rest in Peace. Have a flight of the Angels amight your rest. - facebook.com facebook

Morta l'attrice Nadia Farès: Aveva 57 anni, in coma da sabato scorso dopo un incidente in piscina x.com