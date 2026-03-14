Pronto il plesso Santa Chiara dopo due anni di lavori | è tra le opzioni per ripartire dopo la chiusura della Pascoli

Il plesso Santa Chiara, situato nell’Istituto Comprensivo Santa Chiara – Pascoli di Altamura, è stato completato dopo due anni di lavori di adeguamento strutturale ed efficientamento. La scuola sarà nuovamente aperta alla comunità scolastica, offrendo un’opzione per ripartire a seguito della chiusura del plesso Pascoli. La riapertura rappresenta un passo importante per il ritorno alla normalità dell’istituto.

Alcune classi potrebbero tornare nella sede appena ristrutturata, altre saranno dirottate nell'ex assessorato di via Fuiani Dopo due anni di lavori di adeguamento strutturale ed efficientamento, il plesso Santa Chiara sarà restituito alla comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara – Pascoli – Altamura. Il Certificato di Collaudo Statico era stato emesso a ottobre e l’11 marzo la dirigente dell’Ufficio Opere Pubbliche Pnrr, l'ingegnere Irene Licari, ha apposto le ultime firme per approvare gli atti. I lavori, per oltre 3 milioni di euro, sono stati finanziati con fondi Pnrr. La scuola dell’infanzia e la scuola primaria del plesso Pascoli, chiuso da una settimana per una sospetta lesione, potrebbero essere presto trasferite proprio nel plesso Santa Chiara appena ristrutturato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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