L' Università di Pisa celebra il 178° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio, a Pisa, si terranno le commemorazioni del 178° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara. L'evento inizierà alle 9:45 e ricorda uno degli scontri più significativi del Risorgimento, avvenuto il 29 maggio 1848. La cerimonia si svolgerà presso un luogo pubblico della città e prevede interventi ufficiali e momenti di memoria.