L' Università di Pisa celebra il 178° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara
Giovedì 28 maggio, a Pisa, si terranno le commemorazioni del 178° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara. L'evento inizierà alle 9:45 e ricorda uno degli scontri più significativi del Risorgimento, avvenuto il 29 maggio 1848. La cerimonia si svolgerà presso un luogo pubblico della città e prevede interventi ufficiali e momenti di memoria.
Giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 9:45, si svolgeranno a Pisa le commemorazioni del 178° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara, uno degli episodi simbolo del Risorgimento avvenuto il 29 maggio 1848. Le celebrazioni, con cui ogni anno l’Università di Pisa rende omaggio al. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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