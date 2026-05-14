Pisa Il suono del Risorgimento | la Domus Mazziniana celebra l’eroe dimenticato dei Mille
Venerdì 15 maggio alle 21.15, alla Domus Mazziniana di Pisa, si terrà un evento dedicato al Risorgimento, intitolato “Il suono del Risorgimento”. L’appuntamento si svolgerà in via Massimo, coinvolgendo il pubblico in una serata dedicata alla figura di un protagonista dei Mille, spesso messo in secondo piano rispetto ad altri leader dell’epoca. La manifestazione prevede interventi e momenti musicali che ripercorrono le vicende storiche legate a quel periodo.
Pisa, 14 maggio 2026 – Venerdì 15 maggio, alle 21.15, alla Domus Mazziniana in via Massimo d’Azeglio 14 si terrà l'evento "Il suono del Risorgimento", promosso dall’Associazione Mazziniana Italiana, con la collaborazione della Domus Mazziniana e il comitato “1848 Per il Risorgimento” di Pisa, in occasione dell’ anniversario della battaglia di Calatafimi del 1860 e a 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. "Bel capitano di mare, che pareva andasse studiando Garibaldi, per divenire simile a lui nell'anima come gli somigliava già un po' nel volto; biondo come lui, assai più aitante di lui, con un petto da contenervi cento cuori d'eroe" così Giuseppe Cesare Abba descrive Simone Schiaffino nelle ‘Noterelle di uno dei Mille’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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