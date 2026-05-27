Pisa Caracciolo | Spalletti uomo giusto per Juve 2027 su Allegri

Da danielebartocciblog.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Gran Galà del Calcio Umbro, è stato detto che Spalletti è considerato il candidato ideale per allenare la Juventus nel 2027. La discussione si è concentrata anche su Allegri, senza specificare dettagli ulteriori. L'evento si è svolto alla Locanda Cardinale di Assisi e ha visto la partecipazione di vari rappresentanti del calcio. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a eventuali accordi o decisioni ufficiali.

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Al Gran Galà del Calcio Umbro di Assisi, andato in scena ieri sera alla Locanda Cardinale di Assisi, tra i grandi protagonisti c’è stato il capitano del Pisa, autentico guerriero della difesa e molto apprezzato dai tifosi (una sorta di bandiera a tutti gli effetti.), Antonio Caracciolo, premiato con un importante riconoscimento. Ai nostri microfoni, Caracciolo ha analizzato il campionato appena concluso, soffermandosi su Inter, Juventus, Lazio, sui possibili scenari di panchina e sul futuro di profili interessanti come Henrik Meister. Un’intervista esclusiva che unisce attualità, tattica e prospettive per la prossima Serie A. Scopriamo cosa ha detto Antonio Caracciolo ai nostri microfoni. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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