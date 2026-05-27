L'amministratore delegato di una squadra di calcio ha definito la stagione come fallimentare, ma ha confermato che l'allenatore è adatto alla guida della squadra. Inoltre, ha rassicurato i tifosi riguardo a un giovane talento turco, affermando che è il presente e il futuro del club.

Il gioco di Damien Comolli è a tutto campo, quasi in 3D come piacerebbe al tecnico che ha scelto quando, a fine ottobre, la squadra scricchiolava e c’era la necessità di darle una scossa. "Luciano l’ho voluto io e, insieme a Giorgio (Chiellini, ndr), abbiamo deciso di fargli un contratto di altre due stagioni quando alla fine del campionato mancava ancora un po’ di tempo.", racconta l’amministratore delegato bianconero. Damien e Luciano, nel mezzo un po’ (eufemismo) di incomprensioni e un bel po’ di storie da chiarire: John Elkann ha scelto di non seguire una linea alla Cardinale – al Milan senza Champions tutti a casa -, ma di rimettere ordine dentro una realtà fin troppo ballerina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Comolli: "Stagione fallimentare. Ma Spalletti è l'uomo giusto per la Juve"

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