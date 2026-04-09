Il 7 giugno, Fiorello tornerà in prima serata su Rai1, dove condurrà un documentario dedicato a Pippo Baudo. L’artista ha dichiarato di non conoscere dettagli specifici sul programma. Il giorno precedente, 8 aprile, è tornato in onda su Rai Radio2 con il trasmissione “La Pennicanza” dopo la pausa per le festività pasquali.

Fiorello ieri 8 aprile è tornato in onda su Rai Radio2 con “ La Pennicanza “, dopo la pausa pasquale. Lo showman ha commentato una: “Ho letto che il 7 giugno tornerò in prima serata su Rai1. Dicono che farò da filo conduttore a un documentario su Pippo Baudo. Ma io non so niente!”. Lo showman continua commentando le ultime notizie: “Ce ne siamo andati ed è successo di tutto: Raffaella Fico si è lasciata con Armando Izzo. Dobbiamo farcene una ragione. La signora Conte ha risposto alle critiche sul caso Piantedosi dicendo: ‘È il curriculum che parla per me’”. Il monito dello showman: “Ci vuole esperienza, altrimenti è normale che arrivati a una certa età si perda la testa! ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho letto che il 7 giugno tornerò in prima serata su Rai1. Dicono che farò da filo conduttore a un documentario su Pippo Baudo, ma io non so niente!”: così Fiorello

Fiorello torna su Rai1 il 7 giugno? La risposta del conduttore non lascia dubbi: “Non so niente”Fiorello torna dopo la pausa pasquale e scopre dai giornali che il 7 giugno sarà su Rai1.

Fiorello e il ritorno su Rai1: “Un doc su Baudo? Non ne so niente”Fiorello torna dalla pausa pasquale smentendo un suo ritorno in prima serata su Rai1.

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Fiorello: Io su Rai1 il 7 giugno per Baudo? Non ne so niente!Fiorello smentisce voci: Non so niente di un doc su Baudo per Rai1 il 7 giugno. Lo showman chiarisce a La Pennicanza il suo non coinvolgimento. adnkronos.com

Fiorello mette a tacere le voci su una sua possibile partecipazione a un documentario su Pippo Baudo - facebook.com facebook