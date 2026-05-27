Tiago Pinto ha dichiarato che l’allenatore Iraola è stato fondamentale per il successo europeo della squadra. In un’intervista a 'La Gazzetta', il dirigente del Bournemouth ha sottolineato come senza di lui, l’impresa in Europa non sarebbe stata realizzabile. Pinto ha definito Iraola un grande allenatore, evidenziando il ruolo chiave avuto nella qualificazione ai tornei continentali. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui risultati specifici o sui piani futuri.

Ad infiammare le menti dei dirigenti di Casa Milan per la panchina del diavolo c'è un nome molto chiaro: Andoni Iraola. L'allenatore basco ha conquistato un grandissimo obiettivo: il tecnico è riuscito a portare il Bournemouth al sesto posto in classifica, conquistando l'accesso in Europa League. A parlare dell'allenatore, però, è stato Tiago Pinto, direttore del Bournemouth. Intervistato dai microfoni della gazzetta dello Sport, Tiago Pinto ha voluto parlare della sua nuova avventura in Inghilterra dopo la parentesi Roma, per poi spostarsi a parlare di Iraola e Rose. Ma non è tutto, il dirigente, ovviamente, ha voluto analizzare anche la stagione dei rossoneri, per poi spostarsi a parlare di mercato, tra acquisti e cessioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pinto: “Iraola grande allenatore. Senza di lui l’Europa non sarebbe stata possibile”

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