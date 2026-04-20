Il Bournemouth ha annunciato ufficialmente che Marco Rose sarà l’allenatore della squadra a partire dalla prossima stagione. La decisione arriva dopo che il club ha comunicato l’addio di Andoni Iraola al termine di questa stagione. Rose prenderà il posto di Iraola, che lascerà il ruolo a fine campionato. La società ha già completato la scelta del nuovo tecnico e ha reso noto il nome di chi guiderà la squadra nel prossimo futuro.

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© Calcionews24.com - Bournemouth, Marco Rose nuovo allenatore per la prossima stagione: è ufficiale! Subentrerà lui in estate a Iraola

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