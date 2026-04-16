Allarme FMI | il debito mondiale esplode verso il 100% del PIL

Da ameve.eu 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l'ultimo rapporto del Fondo Monetario Internazionale, il debito pubblico globale è destinato a salire fino al 100% del PIL entro il 2029. La previsione si basa sui dati recenti e indica una crescita significativa rispetto ai livelli attuali. L’FMI ha evidenziato che questa tendenza rappresenta un aumento costante negli ultimi anni e che, senza interventi, il debito potrebbe continuare ad aumentare nel prossimo futuro.

Il debito pubblico mondiale è destinato a raggiungere la soglia critica del 100% del PIL entro il 2029, secondo le proiezioni dell’ultimo Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internazionale. Questa traiettoria indica un peggioramento strutturale delle finanze pubbliche globali, che passeranno dal 93,9% del PIL previsto per il 2025 al 95,3% nel 2026, continuando a salire fino al 97,2% nel 2027 e al 98,8% nel 2028, per poi toccare il valore simbolico del 100% nel 2029 e arrivare al 102,3% entro il 2031. L’impatto dei conflitti geopolitici sulla gestione dei bilanci nazionali. Le tensioni in Medio Oriente stanno agendo come un potente catalizzatore di instabilità fiscale, influenzando direttamente i costi energetici e le materie prime.🔗 Leggi su Ameve.eu

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