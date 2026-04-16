Allarme FMI | il debito mondiale esplode verso il 100% del PIL

Secondo l'ultimo rapporto del Fondo Monetario Internazionale, il debito pubblico globale è destinato a salire fino al 100% del PIL entro il 2029. La previsione si basa sui dati recenti e indica una crescita significativa rispetto ai livelli attuali. L’FMI ha evidenziato che questa tendenza rappresenta un aumento costante negli ultimi anni e che, senza interventi, il debito potrebbe continuare ad aumentare nel prossimo futuro.

Il debito pubblico mondiale è destinato a raggiungere la soglia critica del 100% del PIL entro il 2029, secondo le proiezioni dell’ultimo Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internazionale. Questa traiettoria indica un peggioramento strutturale delle finanze pubbliche globali, che passeranno dal 93,9% del PIL previsto per il 2025 al 95,3% nel 2026, continuando a salire fino al 97,2% nel 2027 e al 98,8% nel 2028, per poi toccare il valore simbolico del 100% nel 2029 e arrivare al 102,3% entro il 2031. L’impatto dei conflitti geopolitici sulla gestione dei bilanci nazionali. Le tensioni in Medio Oriente stanno agendo come un potente catalizzatore di instabilità fiscale, influenzando direttamente i costi energetici e le materie prime.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme FMI: il debito mondiale esplode verso il 100% del PIL Notizie correlate Leggi anche: Fmi: “Il debito/pil globale toccherà il 100% nel 2029. Italia verso il 138,8%”. E boccia il taglio delle accise: “Oneroso e regressivo” Allarme FMI: il conflitto in Medio Oriente rischia il -2% del PIL globaleIl Fondo Monetario Internazionale ha lanciato un severo monito riguardo alla stabilità economica globale, ipotizzando che le tensioni in Medio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il debito globale verso quota 100% del PIL, Italia al 138,8%. FMI critica taglio accise; Fmi: il debito pubblico globale corre verso il 100% del Pil, ma la finestra per il risanamento si sta chiudendo; Fmi: Squilibri fiscali in aumento con la guerra in Iran. Per l’Italia deficit sopra il 3% del Pil; L'allarme del Fondo monetario internazionale: Mondo vicino alla più grande crisi energetica dei tempi moderni. Fmi, aumenta il debito globale ma in Italia scenderà dal 2028. Deficit in calo al 2,8% nel 2026Le principali economie del mondo sono sempre più indebitate e le tensioni create nell'economia globale dalla guerra in Iran stanno solo peggiorando il quadro. Nel 2025 il ... ilmessaggero.it FMI: Nuovo shock energetico globale. Bruxelles mantenga la rotta sul deficitIl Fondo monetario internazionale lancia un nuovo allarme sulle conseguenze economiche del conflitto in Medio Oriente. ilmetropolitano.it Allarme Fondo Monetario Internazionale su conti pubblici sotto pressione tra energia cara e tassi alti; Italia tra i Paesi avanzati con il debito più elevato - facebook.com facebook “Tari non pagata”, a Sassari la truffa corre via sms: l’allarme dall’amministrazione comunale x.com