Fmi | Il debito pil globale toccherà il 100% nel 2029 Italia verso il 138,8% E boccia il taglio delle accise | Oneroso e regressivo

Durante il vertice di primavera del Fmi e della Banca mondiale, è stato annunciato che il rapporto tra debito e Pil a livello mondiale dovrebbe raggiungere il 100% nel 2029. Per l’Italia, la stima indica un rapporto del 138,8% nello stesso periodo. Il Fondo ha anche bocciato la proposta di ridurre le accise, definendola onerosa e regressiva. I rappresentanti delle due istituzioni hanno sottolineato che aprile potrebbe risultare ancora più complicato rispetto a marzo, già segnato da difficoltà economiche.

L’allarme arriva dal vertice di primavera del Fmi e della Banca mondiale. Dopo un marzo già “ difficile per l’economia globale”, aprile rischia di esserlo “ancora di più”. A dirlo è la direttrice generale del Fondo Kristalina Georgieva, con un riferimento esplicito alla guerra in Medio Oriente e alle ricadute sulle catene di approvvigionamento globali. Il quadro che emerge dal nuovo Fiscal Monitor è netto: le prospettive di finanza pubblica globale si sono deteriorate rispetto a un anno fa e i rischi sono in aumento. Il Fondo stima che il debito globale “a rischio” nei prossimi tre anni – la quota di debito pubblico vulnerabile a shock negativi – si attesti intorno al 117% del Pil, con una distanza di circa 20 punti percentuali tra lo scenario mediano e quello più avverso, segnale di un’accentuata asimmetria verso il basso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fmi: “Il debito/pil globale toccherà il 100% nel 2029. Italia verso il 138,8%”. E boccia il taglio delle accise: “Oneroso e regressivo” Notizie correlate Fmi, deficit Italia in calo al 2,8% nel 2026, debito in rialzo al 138,4%WASHINGTON, APR 15 - Il deficit dell'Italia calerà al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027. Allarme FMI: il conflitto in Medio Oriente rischia il -2% del PIL globaleIl Fondo Monetario Internazionale ha lanciato un severo monito riguardo alla stabilità economica globale, ipotizzando che le tensioni in Medio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'avvertimento globale sul debito del FMI sottolinea il ruolo di bitcoin (BTC) nei portafogli degli investitori; Fmi, l’aumento delle spese nella difesa spinge il Pil, ma peggiora deficit e debito; Fmi, la difesa corre: il 40% dei Paesi supera il 2% Pil; Fmi: metà dei Paesi del mondo ha raddoppiato il budget militare negli ultimi 5 anni. Debito globale verso il 100% del pil entro il 2029. Fmi avverte: Italia tra i Paesi più espostiCon un debito al 138% del pil e un deficit al 3,4% nel 2025,il margine di manovra dell’Italia è quasi azzerato. Nel Fiscal Monitor invita Roma a razionalizzare la spesa pubblica e soprattutto a raffor ... milanofinanza.it Fmi stima calo deficit-Pil Italia a 2,8% in 2026, debito-Pil sale a 138,4%Roma, 15 apr. (askanews) – Dal 3,1% del Pil dello scorso anno, il deficit di bilancio del dell’Italia dovrebbe calare al 2,8% quest’anno – sotto la soglia del 3% fissata dal Patto di stabilità e di cr ... askanews.it Il deficit dell'Italia calerà al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027. E' la stima del Fmi che nel Fiscal Monitor, precisa che il 3,1% del 2025 è "preliminare" e "soggetto a revisione". #ANSA facebook Il monito del Fmi: stop ai sussidi sui carburanti, il debito globale corre verso il 100% del Pil x.com