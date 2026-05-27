È stata identificata la vittima di 31 anni trovata carbonizzata in un'auto incidentata sulla Pontebbana domenica sera. L’uomo aveva incontrato il conducente dell’auto quella stessa sera. L’incidente ha provocato il ribaltamento del veicolo in un fosso lungo la strada. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello schianto e sull’identità del conducente. La vittima era nota alle autorità e aveva precedenti penali.

NERVESA - È stata finalmente scoperta l'identità del giovane morto carbonizzato nella Toyota Yaris che domenica sera si è schiantata in un fosso a bordo strada sulla Pontebbana. Si tratta di Pietro Nocera, originario di Modena e da due anni viveva a Treviso per lavoro nel settore dell'energia. I familiari, che avevano fatto denuncia di scomparsa, si sono recati ieri sera all'obitorio per reclamare il corpo. L’identificazione è ancora non confermata ufficialmente dalla Procura per le condizioni della salma, ma i genitori hanno confermato le corrispondenze con gli oggetti personali. Adesso andrà comunque fatto l’esame del dna. Il conducente indagato per omicidio Dai riscontri pare che il 31enne alla guida, M. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Pietro Nocera, scoperta l'identità del 31enne morto carbonizzato nell'incidente sulla Pontebbana: aveva conosciuto il conducente quella sera

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