É il 31enne Pietro Nocera la vittima del terribile incidente nel trevigiano
Un uomo di 31 anni è morto in un incidente stradale avvenuto domenica sera in provincia di Treviso. La vittima, identificata come Pietro Nocera, è rimasta coinvolta in un sinistro che si è verificato nella tarda serata. Le autorità stanno ancora chiarendo le cause dello scontro e stanno procedendo con gli accertamenti necessari. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine presenti sul posto.
La tragedia della strada consumatasi nella tarda serata di domenica in provincia di Treviso ha ora un nome. La vittima rimasta intrappolata nell'auto avvolta dalle fiamme è Pietro Nocera, 31enne originario di Modena. Il drammatico incidente si è verificato intorno alle 23.30 lungo la Strada. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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