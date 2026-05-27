É il 31enne Pietro Nocera la vittima del terribile incidente nel trevigiano

Notizia in breve

Un uomo di 31 anni è morto in un incidente stradale avvenuto domenica sera in provincia di Treviso. La vittima, identificata come Pietro Nocera, è rimasta coinvolta in un sinistro che si è verificato nella tarda serata. Le autorità stanno ancora chiarendo le cause dello scontro e stanno procedendo con gli accertamenti necessari. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine presenti sul posto.