É il 31enne Pietro Nocera la vittima del terribile incidente nel trevigiano

Da modenatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 31 anni è morto in un incidente stradale avvenuto domenica sera in provincia di Treviso. La vittima, identificata come Pietro Nocera, è rimasta coinvolta in un sinistro che si è verificato nella tarda serata. Le autorità stanno ancora chiarendo le cause dello scontro e stanno procedendo con gli accertamenti necessari. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine presenti sul posto.

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La tragedia della strada consumatasi nella tarda serata di domenica in provincia di Treviso ha ora un nome. La vittima rimasta intrappolata nell'auto avvolta dalle fiamme è Pietro Nocera, 31enne originario di Modena. Il drammatico incidente si è verificato intorno alle 23.30 lungo la Strada. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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