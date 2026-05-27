Pietrastornina 71enne scomparsa | ritrovata grazie alla sinergia dei soccorsi
Nella tarda serata di ieri, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto su richiesta dei Carabinieri e della Prefettura per trovare una donna di 71 anni scomparsa nel comune di Pietrastornina. La ricerca è stata condotta in collaborazione tra le forze dell’ordine e i soccorritori, senza ulteriori dettagli sulla sua posizione o le modalità del ritrovamento.
Nella tarda serata di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato dai Carabinieri della Compagnia di Avellino nonché dalla Prefettura per la ricerca di una persona scomparsa nel comune di Pietrastornina (AV).Una donna perde le tracce: la Prefettura attiva il pianoUna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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