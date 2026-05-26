È stato attivato il Piano Provinciale per le Persone Scomparse per cercare una donna di 63 anni scomparsa nel territorio di Pietrastornina. La Prefettura di Avellino ha coordinato le ricerche. La donna, di cui non si hanno più notizie, è stata vista l’ultima volta nel comune. Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente dopo la segnalazione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla scomparsa.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato attivato dalla Prefettura di Avellino il Piano Provinciale per le Persone Scomparse per coordinare le ricerche di Villano Anna Grazia, 63enne di cui si sono perse le tracce nel territorio del comune di Pietrastornina. Secondo quanto denunciato ai Carabinieri, la donna si sarebbe allontanata questa mattina, intorno alle ore 11:00, senza fare più ritorno. La scomparsa è stata segnalata all’Autorità competente e sono state avviate le attività di ricerca previste dal protocollo provinciale, con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e degli enti preposti alle operazioni di soccorso e monitoraggio del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Donna scomparsa a Pietrastornina: attivato il Piano Provinciale di ricerca

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