Il sindaco di Pietrabruna ha ottenuto la riconferma con un margine di 23 voti. La vittoria garantisce la continuità amministrativa, ma il risultato potrebbe influenzare le decisioni sulle frazioni del territorio. Restano da definire i progetti concreti che il primo cittadino intende portare avanti nel nuovo mandato. La differenza di voti potrebbe incidere sulle scelte future riguardanti lo sviluppo locale e le priorità dell’amministrazione.

? Punti chiave Come influenzerà il margine di 23 voti la gestione delle frazioni?. Quali progetti concreti Rosso porterà avanti nel nuovo mandato?. Chi sono i sostenitori regionali che hanno appoggiato la vittoria?. Come verrà garantita l'equità dei servizi tra centro e frazioni?.? In Breve Rosso ha ottenuto 135 voti contro i 112 di Giancarlo Giordano.. Il consenso include i residenti delle frazioni di Boscomare e Torre Paponi.. Il sindaco ha ringraziato Gianni Berrino, Luca Lombardi, Alessandro Piana e Marco Scajola.. Il programma punta su manutenzione patrimoniale e servizi per tutte le zone comunali.. Massimo Rosso ottiene la riconferma come sindaco di Pietrabruna con 135 voti, superando la lista avversaria di Giancarlo Giordano che ha raccolto 112 preferenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pietrabruna, Rosso vince le elezioni: la fiducia resta al sindaco

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