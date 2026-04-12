Giovanni Capecchi vince le primarie il centrosinistra ha scelto il candidato sindaco | Ringrazio tutti per la fiducia

Il 12 aprile 2026, a Pistoia, è stato annunciato che Giovanni Capecchi sarà il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali. La decisione è stata presa dopo le primarie, nelle quali Capecchi ha ottenuto la vittoria. L’interessato ha ringraziato tutti per la fiducia ricevuta durante il processo di selezione. La candidatura ufficiale è stata comunicata dalla coalizione di centrosinistra.

Pistoia, 12 aprile 2026 – Il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative del comune di Pistoia sarà Giovanni Capecchi. Il professore universitario, sostenuto da Avs e dall'area progressista della coalizione, ha vinto le partecipate primarie andate in scena nella giornata di oggi, battendo Stefania Nesi, candidata del Partito Democratico e dell'area riformista. https:www.lanazione.itvideocapecchi-vince-le-primarie-del-centrosinistra-ringrazio-tutti-per-la-fiducia-begu6hyy In attesa del computo finale al termine dello spoglio, scattato dopo la chiusura dei seggi alle 22, Capecchi è avanti 4161 voti a 3364 a oltre due terzi dello spoglio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovanni Capecchi vince le primarie, il centrosinistra ha scelto il candidato sindaco: “Ringrazio tutti per la fiducia” Pistoia e la corsa per il sindaco, il centrosinistra si affida alle primarie: sfida tra Nesi e CapecchiPistoia, 5 marzo 2026 – Il centrosinistra pistoiese si affiderà alle primarie di coalizione per decidere chi, tra Stefania Nesi e Giovanni Capecchi,... Comunali, "Cose Nuove" riunisce il campo largo: "Il centrosinistra scelga il candidato sindaco con le primarie"Un confronto aperto sulle idee per il futuro della città e sul percorso politico verso le elezioni comunali del 2027.