Invorio Pellizzoni vince le elezioni | resta sindaco col 56% dei voti

Il sindaco di Invorio è stato riconfermato con il 56,63% dei voti. La chiusura dei seggi è avvenuta alle 15 di lunedì 25 maggio, e i risultati definitivi hanno confermato la vittoria del candidato in carica. Pellizzoni continuerà a ricoprire il ruolo di sindaco nel comune del Vergante, dopo aver ottenuto un secondo mandato.

Il sindaco di Invorio Flavio Pellizzoni ottiene un secondo mandato dopo la chiusura dei seggi avvenuta alle 15 di questo lunedì 25 maggio, confermandosi alla guida del comune del Vergante con il 56,63% dei voti espressi. Le urne hanno parlato in questo doppio appuntamento elettorale che ha coinvolto sei comuni della provincia di Novara tra il 24 e il 25 maggio. A Invorio, la sfida per la gestione del territorio si è conclusa con la vittoria della lista civica Insieme per Invorio e frazioni, guidata proprio da Pellizzoni. L’ex primo cittadino Roberto Del Conte, che si era candidato con la formazione Ripartiamo Invorio, ha raccolto il sostegno del 43,37% degli elettori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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