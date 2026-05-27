L’attore francese Pierre Deny, noto per aver interpretato Louis in Emily in Paris, è morto a 69 anni lunedì 25 maggio 2026. Le sue figlie hanno confermato la scomparsa attraverso un comunicato ufficiale. La notizia è stata diffusa nelle ore successive alla morte dell’attore, senza ulteriori dettagli sulle cause. Deny aveva una carriera in televisione e teatro, nota soprattutto per il ruolo nella serie statunitense.

L'attore francese ha perso la vita nella giornata di lunedì 25 maggio 2026, come confermato dalle figlie con un comunicato. L'attore francese Pierre Deny, recentemente apparso nella serie Emily in Paris, è morto a soli 69 anni. L'interprete di Louis de Léon nella serie targata Netflix è deceduto a causa di alcune complicazioni legate alla sclerosi multipla. La carriera di Pierre Deny Il personaggio interpretato da Pierre Deny nello show targato Netflix era il CEO della casa di moda JVMA e padre di Nicolas (Paul Forman), il giovane che ha una storia d'amore con Mindy (Ashley Park) nella terza e nella quarta stagione. Le figlie dell'attore hanno confermato la triste notizia all'agenzia di stampa francese AFP dichiarando che il padre . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pierre Deny, interprete di Louis in Emily in Paris, è morto a 69 anni

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MUERE PIERRE DENY, ACTOR DE EMILY IN PARIS, A LOS 69 AÑOS

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