Nembro cade da una scala | morto un uomo di 69 anni

Un uomo di 69 anni è deceduto questa mattina a Nembro dopo essere caduto da una scala. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7, e sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, l’uomo è deceduto. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Nembro (Bergamo), 11 aprile 2026 - È morto poco prima delle 7 di oggi, sabato 11 aprile, cadendo da una scala: la vittima è un uomo di 69 anni. Dinamica da ricostruire Ancora non sono chiari i dettagli della tragedia avvenuta in un’abitazione fra piazza Libertà e via Papa Giovanni a Nembro. Potrebbe trattarsi di un malore come di un incidente. L’intervento dei sanitari Sul posto sono arrivate due automediche e un'ambulanza della Croce rossa di Alzano e due automediche. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il ferito ma purtroppo il sessantanovenne è morto sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nembro, cade da una scala: morto un uomo di 69 anni Andria, 53enne morto per intossicazione da cocaina: arrestata una donna di 69 anniIl Tribunale di Trani ha emesso, su richiesta della Procura, una misura cautelare in carcere nei confronti di una donna di sessantanove anni,... Cade dalla scala mentre pota un ulivo e sbatte la testa: morto un uomo nel FrusinateUn uomo di 79 anni è morto a Ferentino dopo essere caduto dalla scala durante lavori di potatura nel suo terreno. Argomenti più discussi: Nembro, cade da una scala: morto un uomo di 69 anni; Nembro, cade da una scala e muore: tragedia in casa. Nembro, cade da una scala: morto un uomo di 69 anniAncora da ricostruire la dinamica. L’incidente poco prima delle 7, inutile l’intervento dei sanitari per tentare di rianimare il pensionato ... ilgiorno.it Tragedia a Nembro, 69enne muore dopo una caduta da una scalaL’incidente all’alba di sabato 11 aprile in un’abitazione tra piazza Libertà e via Papa Giovanni: inutili i soccorsi. ecodibergamo.it Sei Di Nembro Se Anche Tu.... - facebook.com facebook Vergogna. Per la seconda volta, lungo la provinciale Nembro-Selvino, qualcuno ha trasformato il bosco in una discarica: vetro, lamiere, lattine. Non è incuria, è inciviltà pura. Un danno all’ambiente, alla fauna e al territorio. Chi lo fa si vergogni. x.com