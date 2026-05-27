Pier Ferdinando Casini ospite a Palazzo Bonocore presenta e firma le copie del suo ultimo libro

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pier Ferdinando Casini è intervenuto a Palazzo Bonocore, dove ha presentato e firmato le copie del suo ultimo libro. Eletto in Parlamento dal 1983, è uno dei politici italiani con la carriera più lunga e continua. La sua presenza si inserisce nel contesto di un lungo percorso politico, che lo vede protagonista di quasi quarant’anni di attività istituzionale.

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Eletto ininterrottamente in Parlamento dal 1983 a oggi, Pier Ferdinando Casini è uno dei protagonisti indiscussi della politica italiana, testimone partecipe di quarant’anni di vita pubblica. “Dal “terremoto Berlusconi” all’avvento della Seconda Repubblica, il cambiamento degli equilibri politici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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