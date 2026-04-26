Pier Ferdinando Casini alla Reggia per il suo libro | dialogherà con Myrta Merlino

Domani, lunedì 27 aprile alle 18:00, si terrà presso la Sala Romanelli della Reggia di Caserta la presentazione del libro “Al centro dell’aula dalla Prima Repubblica a oggi”. L’autore, Pier Ferdinando Casini, interverrà per discutere del volume con la giornalista e autrice Myrta Merlino. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in un contesto culturale legato alla storia politica italiana.

Domani, lunedì 27 aprile, alle ore 18:00 a Caserta, presso la Sala Romanelli della Reggia, avrà luogo la presentazione del libro “Al centro dell’aula dalla Prima Repubblica a oggi”, edito da Il Mulino, nel corso della quale l’autore Pier Ferdinando Casini dialogherà con la giornalista, autrice e.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Pier Ferdinando Casini: "Bologna, il suo mondo. Ha scelto sempre la città ed è stato un gigante"Senatore Pier Ferdinando Casini, chi era Fabio Roversi-Monaco per lei? "Ci sono personalità che segnano la storia di una città al di là di ogni... Pier Ferdinando Casini e il ministro Tommaso Foti ospiti di Parma Palatina a The HubIntervistati da Federico Casanova per la presentazione dell’ultimo libro dell’ex presidente della Camera dal titolo “Al centro dell’Aula. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caserta, Pier Ferdinando Casini alla Reggia il 27 aprile per presentare Al centro dell’aula; Mattino Cinque: In collegamento con il Senatore Pier Ferdinando Casini Video; Pier Ferdinando Casini e la festa a Bologna per i 150 anni del Corriere della Sera: Leggo questo giornale dalle elementari; Pier Ferdinando Casini con Myrta Merlino a Caserta per la presentazione del suo ultimo libro. Pier Ferdinando Casini con Myrta Merlino a Caserta per la presentazione del suo ultimo libroL’ex presidente della Camera dialoga con la giornalista Myrta Merlino nella prestigiosa Sala Romanelli della Reggia. Evento promosso da Marican Holding per il Piano di Responsabilità Sociale ... casertaweb.com Caserta, Pier Ferdinando Casini alla Reggia il 27 aprile per presentare Al centro dell’aulaLunedì 27 aprile 2026, alle ore 18:00, a Caserta, presso la Sala Romanelli della Reggia, avrà luogo la presentazione del libro ... msn.com Questa sera il confronto sull'attualità politica con Elisabetta Piccolotti, Pietro Senaldi, Elsa Fornero, Pier Ferdinando Casini, Vittorio Emanuela Parsi, Arianna Farinelli e Francesco Giubilei. Conducono @lucatelese e @mariannaaprile x.com Faenzawebtv. . Il Senatore Casini a Modigliana per la celebrazione del 25 aprile Modigliana ha celebrato il 25 aprile, giorno della Liberazione, con un ospite speciale, il senatore Pier Ferdinando Casini, cittadino onorario del piccolo comune. Dopo la messa n - facebook.com facebook