Shaila Gatta a Palermo | presenta e firma le copie di Fuori Onda il suo nuovo libro

Da palermotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, la showgirl e conduttrice ha presentato e firmato le copie del suo nuovo libro intitolato

Il dietro le quinte di una ballerina, showgirl e conduttrice, le sue insicurezze, i sogni, i desideri; un backstage intimo, un racconto di luci e ombre che va dal quartiere di Secondigliano, alle accademie di danza, fino alla ribalta di Striscia la Notizia prima e del Grande Fratello poi: Shaila.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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