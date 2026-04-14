Shaila Gatta a Palermo | presenta e firma le copie di Fuori Onda il suo nuovo libro
A Palermo, la showgirl e conduttrice ha presentato e firmato le copie del suo nuovo libro intitolato
Il dietro le quinte di una ballerina, showgirl e conduttrice, le sue insicurezze, i sogni, i desideri; un backstage intimo, un racconto di luci e ombre che va dal quartiere di Secondigliano, alle accademie di danza, fino alla ribalta di Striscia la Notizia prima e del Grande Fratello poi: Shaila.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Shaila Gatta nel suo libro: "Il GF mi ha spinto verso Lorenzo, Javier si è vendicato"Nella sua autobiografia, Shaila Gatta racconta il triangolo sentimentale del GF18: la produzione l'ha spinta verso Lorenzo Spolverato, mentre Javier...
“Mezzanotte a Parigi”: Felicia Kingsley presenta il suo nuovo libro a PalermoÈ la scrittrice italiana più letta ed è considerata la regina del romance contemporaneo, talvolta con una punta di mistery e tanta ironia: come in...
Shaila Gatta rompe il silenzio in un’intervista rilasciata a Fanpage it: dalla diagnosi di depressione post-traumatica dopo il GF alle accuse ad Alfonso Signorini. Un racconto crudo che spazia tra abusi giovanili, molestie di potere e il desiderio di tornare a respir - facebook.com facebook
PILLOLE DI GOSSIP! CANALIS,ALVISE RIGO,SHAILA GATTA,LEOTTA,MUSSOLINI E MANZINI,BELEN,AMBRA E... x.com