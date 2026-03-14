Il Napoli ha chiuso una stagione complicata con record negativi senza precedenti, segnando un bilancio difficile da dimenticare. La squadra ha subito sconfitte pesanti e ha accumulato risultati che rimarranno nella memoria come punti bassi della sua storia recente. Sono stati molti gli episodi che hanno caratterizzato questa annata, lasciando un segno tangibile sulle prestazioni complessive.

Il Napoli sta attraversando un’annata maledetta. Non è solo una questione di risultati, di occasioni sbagliate o di scelte tattiche discutibili: è qualcosa di più profondo, di quasi patologico. Gli infortuni hanno decimato la rosa di Antonio Conte in maniera sistematica e impietosa, creando una vera e propria emergenza che va oltre il semplice danno sportivo. Con lo stop di Juan Jesus, gli azzurri hanno raggiunto la soglia psicologicamente insostenibile di 40 forfait dall’inizio della stagione. Una cifra che fa tremare le fondamenta dell’intero progetto. Il disastro sanitario azzurro. Non si tratta di sfortuna. Non più. Quando a novembre parli di malasorte, a dicembre di coincidenze, a gennaio cominci a porti delle domande. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Disastro Napoli, stagione da dimenticare: record negativo senza precedenti

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