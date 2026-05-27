La Pielle ha completato una rimonta sorprendente, recuperando un deficit di 15 punti e vincendo contro Vigevano. La squadra ha segnato diversi canestri da tre punti nel secondo tempo, contribuendo al sorpasso. I tiri liberi decisivi sono stati realizzati negli ultimi secondi, assicurando il vantaggio finale. La vittoria è arrivata grazie a una serie di triple e ai tiri liberi realizzati nel momento cruciale della partita.

? Domande chiave Come ha fatto la Pielle a ribaltare il deficit dal tiro da tre?. Chi ha siglato i canestri liberi decisivi per il vantaggio finale?. Quali sono le condizioni fisiche di Donzelli dopo la stoppata vincente?. Come influirà l'infortunio del difensore sulla sfida di questo giovedì?.? In Breve Boglio segna 19 punti totali nonostante il 26% di percentuale da tre della Pielle.. Le stoppate di Donzelli e i canestri liberi di Leonzio chiudono il match al Macchia.. Donzelli resta in dubbio per la sfida di giovedì dopo il problema alla caviglia.. Vigevano aveva segnato il 46% dei tiri da tre contro il 26% livornese.. La Pielle Livorno... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pielle, rimonta epica: ribaltato il Vigevano con 15 punti di scarto

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