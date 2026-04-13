Dhelios rimonta epica al Palaboccioni | pareggio in serie con 3-2

La partita tra Dhelios e Sprovieri Volley Corigliano si è conclusa con un punteggio di 3 a 2 a favore della Dhelios, che ha ottenuto un successo importante al Palaboccioni. La squadra ha recuperato uno svantaggio e ha pareggiato la serie, portando a casa un risultato determinante. La gara è stata intensa e combattuta, con punti decisivi e un finale avvincente.

La Dhelios ha strappato un successo fondamentale al Palaboccioni, battendo la Sprovieri Volley Corigliano per 3 a 2 e riportando la serie in pareggio. La sfida, giocata in un clima di alta intensità sportiva, ha gli amaranto reagire con determinazione dopo un inizio difficile, chiudendo l’incontro con i parziali di 16 a 25, 25-17, 26-24, 15 a 25 e 15 a 10. Resilienza tattica e muro decisivo. Il match si è trasformato in una successione di set speculari, dove ogni frazione ha assunto l’importanza di una partita autonoma. Nei momenti di difficoltà, quando la precisione nella ricezione della Dhelios ha lasciato spazio a criticità nella fase di side-out, la squadra guidata da Mister Roberto Daquino ha trovato il varco attraverso un muro energico e coeso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dhelios, rimonta epica al Palaboccioni: pareggio in serie con 3-2 Leggi anche: LIVE Verona-Civitanova 2-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: rimonta epica dei marchigiani che sono avanti nella serie Sampdoria, rimonta epica nel recupero: il Pescara cade al 2-1La Sampdoria ha ottenuto un successo fondamentale in trasferta contro il Pescara, ribaltando un match terminato sul 2-1 e scalando posizioni cruciali...